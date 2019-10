Depuis plusieurs saisons maintenant, certains clubs s'estiment lésés sur le marché des transferts. En cause, la disparité des dates de fin de la période des transferts. Tous les championnats ne finissent pas en même temps ce qui pose un problème pour les équipes qui stoppent le mercato rapidement. C'est notamment le cas de la Premier League qui a décidé de clôturer le mercato avant tous les championnats européens majeurs. En juin, Mauricio Pochettino avait ouvertement critiqué le système : "Les clubs européens ont vingt jours de plus pour recruter, et je pense que c’est une grosse erreur de la Premier League. Nous ouvrons la porte à d’autres clubs pour semer la confusion dans notre équipe. Je pense que nous devons revenir en arrière et changer pour fonctionner de la même façon que nos rivaux. La Premier League ne peut pas donner cet avantage aux clubs européens. Cela peut créer un désordre dans les clubs en Angleterre." Jurgen Klopp, l'entraîneur de Liverpool était d'ailleurs du même avis. Il avait déclaré avec la franchise qui le caractérise : "Je m’en fous de la date de fermeture, mais il doit fermer en même temps."

La Premier League, le grand perdant

Le problème est donc simple. La Premier League ferme ses portes mais tous les autres championnats peuvent continuer à recruter. Dès lors, un joueur d'un club anglais peut partir si une offre hors du commun est mise sur la table. En revanche, le club ne pourra plus recruter pour le remplacer. C'est ce qui s'est presque passé avec Christian Eriksen qui était à deux doigts de signer au Real Madrid pendant l'été. Tottenham n'a pas cédé devant les Merengues et les envies du Danois qui souhaitait rejoindre la capitale espagnole. Finalement le joueur a été bloqué car Tottenham ne voulait pas le vendre sans connaître l'identité de son remplaçant. Ce système perturbe donc les équipes concernées alors que l'objectif initial était de faire tout l'inverse. Le but était de fermer les portes du mercato juste avant le début du championnat pour que les équipes se concentrent uniquement sur cet objectif. Force est de constater qu'il n'est pas atteint et que l'échec est cuisant.

Vers une réforme pour un système plus juste ?

Lars-Christer Olsson, le président de l’Association des Ligues Européennes Professionnelles de Football, s'est exprimé pendant les Leaders Sport Business Summit en Angleterre : "Nous discutons, de temps en temps, des conséquences de ces différentes dates de mercato. (...) Il serait mieux d’avoir tous les mercatos alignés. C’est une décision nationale et cela doit être validé, tout le monde devant être d’accord pour que cela arrive vraiment. Je n’ai pas d’opinion à donner sur la date parfaite, parce qu’elle doit être définie en collaboration avec les différentes compétitions. Si je regarde le système dans son ensemble, je pense que cela aurait du sens d’aligner les dates. Il y a eu une tentative, il y a une paire d’années, de la part des championnats européens pour coordonner, au moins, les dates du mercato estival. Nous étions tombés d’accord pour une date de fin, mais nous n’avons pas trouvé de consensus final général "

Une date de mercato unifiée pourrait également annihiler certaines dérives comme le cas Pozuelo en janvier dernier. Le joueur voulait absolument partir en janvier ce que son club de Genk avait refusé. Finalement, l'Espagnol était tout de même parti en... mars aux Etats-Unis. Ce cas avait beaucoup fait jaser dans notre championnat.