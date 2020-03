C'est son frère qui a donné l'information ce jeudi soir.

Lors d'un match amical en juillet 2017 entre l'Ajax et le Werder de Brême, Abdelhak Nouri s’était effondré sur la pelouse, victime d'un accident cardiaque.

Presque 3 ans plus tard, lors d'une émission consacrée à Abdelhak Nouri, son frère nous apprend qu'il n'est actuellement plus dans le coma: " Appie est à la maison. Désormais il mange, il dort, il fronce les sourcils. Mais il ne sort pas de son lit et reste toujours très dépendant de nous. Il existe parfois une forme de communication quand il hausse les sourcils, mais cela lui demande de gros efforts".

Nouri est désormais auprès des siens dans une maison spécialement aménagée. Son frère Abderrahim confie même qu'il regarde des matches de football avec lui et qu'Abdelhak réagit parfois.

Invité de la même émission, l'actuel joueur de Barcelone, Frenkie De Jong a notamment révélé une anecdote touchante. Alors qu'il était courtisé par de nombreux clubs, De Jong a rendu visite à son ami Nouri: " Lorsque j'ai été le voir, il n’était pas encore à la maison. Quand je me suis assis avec lui, sa maman est arrivée. Elle lui a dit "Appie, où devrait signer Frenkie ? A Barcelone ?" Dés qu'elle a dit cela, il a froncé les sourcils. Ce fut un moment très spécial pour moi".