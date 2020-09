Quatre ans, sept mois et treize jours. Voici ce qui sépare le match de ce samedi du dernier OHL - Standard disputé en D1A, le 30 janvier 2016. Ce samedi soir-là, les yeux de toute la Belgique, voire de l’Europe, étaient tournés vers un Den Dreef en pleine rénovation et amputé d’une tribune.

La raison ? Le petit stade louvaniste allait être le théâtre du retour à la compétition d’une star mondiale : Victor Valdés. L’emblématique gardien de Barcelone venait de se lier, six jours plus tôt, avec le Standard pour un prêt de six mois en provenance de Manchester United.

Ce samedi 30 janvier 2016, en fin d’après-midi, une pluie diluvienne s’abat sur Den Dreef. Il est 16 h 30 lorsque le car de Stéphane Hodeige, fidèle chauffeur des Rouches, s’arrête en plein milieu des travaux de la nouvelle tribune louvaniste. Les Rouches sortent un à un du car. Les cameras sont braquées sur l’entrée du car, tous attendent l’attraction de la soirée, Victor Valdés. Ce dernier sort enfin, le visage fermé, comme ce fut le cas quasi tout au long de son séjour liégeois. Les premiers pas de Valdés dans notre championnat, l’Espagnol les effectuera dans la boue.