L’Espagnol avait surpris tout le monde en quittant les Pandas à la mi-octobre, deux mois à peine après son come-back dans le championnat belge. Un choix très brièvement commenté dans un communiqué publié sur le site du club germanophone. Six mois plus tard, Victor Vazquez s’apprête à retrouver les terrains de Major League Soccer, avec Los Angeles Galaxy. Il a accepté de se livrer sur une période difficile de sa vie et sa nouvelle aventure nord-américaine.

Victor Vazquez, votre départ d’Eupen a été précipité. Vous n’avez joué que quelques minutes à Anderlecht.

"J’avais des problèmes familiaux, il fallait que je sois près de ma femme et de mon fils à Barcelone. C’était des problèmes sérieux, que je préfère ne pas commenter car très privés. Grâce à Jordi Condom, Beñat San José et la direction sportive d’Eupen, j’ai pu partir. Ils ont accepté de me libérer. C’était dommage de quitter la Belgique si vite, je voulais prouver que j’étais toujours le joueur de l’époque brugeoise. Mais la situation en a voulu autrement. Cette fois-ci, j’ai fait passer ma famille avant le football. Je le faisais aussi auparavant, mais là encore plus. Je devais être avec mes proches."



(...)