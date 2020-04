D'abord emprisonné, Ronaldinho est désormais assigné à résidence dans un hôtel d'Asuncion (Paraguay).

L'ancien joueur du Barça et du PSG et son frère sont accusés d'avoir voyagé avec de faux passeports. Les deux hommes assurent qu'ils n'étaient pas au courant que ces papiers étaient des faux. En attendant d'être jugés, ils sont assignés à résidence dans un hôtel d'Asuncion grâce au versement de... 1,5 million d'euros de caution.



C'est donc à l'hôtel Palmaroa que Ronaldinho séjourne actuellement. Avec l'interdiction d'en sortir, ce qui lui fait un confinement un peu plus strict que pour le reste de la planète. Mais l'ancien footballeur dispose de plusieurs libertés, comme l'a expliqué Emilio Yegros Gerente, directeur d'hôtel, au média mexicain Excelsior. Le Ballon d'or 2005 a ainsi demandé, et obtenu, une balle de foot ainsi que la mise à disposition d'une pièce de 30 mètres sur 15 dans laquelle il peut garder la forme. "Ronaldinho et son frère ont même retrouvé leur humour. En arrivant, ils étaient pourtant tendus et stressés", affirme même celui qui a pu déjeuner avec les deux hommes le vendredi saint.



Selon Arnaldo Leguizamon, l'avocat du quarantenaire, Ronaldinho pourrait même recevoir des visites si la situation sanitaire actuelle rendait les voyages un peu plus faciles.



Qu'à cela ne tienne, Ronnie se souviendra longtemps de ce voyage au Paraguay dont le but était de faire la promotion d'un livre et participer à diverses opérations de bienfaisance.



