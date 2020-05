Les Fédérations vont-elles suivre cette nouvelle idée?

Victor Montagliani, un des sept vice-présidents la FIFA, la fédération internationale de football, a proposé que les saisons de football en Europe se déroulent temporairement sur l'année civile dès 2021. "Cela faciliterait le calendrier pour les deux prochaines années, à l'approche de la Coupe du monde qui aura lieu à la fin de 2022", a-t-il déclaré.

Montagliani, président de la CONCACAF (Confédération de football d'Amérique du Nord, d'Amérique centrale et des Caraïbes), a évoqué cette proposition sur la chaîne de radio italienne Sportiva. "Ce n'est pas une idée mais une possibilité qui merite d'être discutée au niveau national et international", a précisé le dirigeant canadien. "Je le vois surtout comme une solution pour traverser les deux prochaines années avec le Mondial fin 2022 (21 novembre au 18 décembre) au Qatar." Concrètement, Montagliani veut donner plus de temps aux clubs pour terminer les compétitions actuelles qui sont suspendues en raison de la pandémie de coronavirus. Le football pourra alors reprendre en 2021 et 2022 avec un calendrier établi sur l'année civile avec le Mondial 2022 en épilogue. Montagliani s'inspire de la Major League Soccer, la ligue nord-américaine, qui organise déjà son championnat sur une année civile.

Le dirigeant n'a cependant pas précisé comment son plan serait coordonné avec l'Euro, déplacé du 11 juin au 11 juillet 2021 en raison de la pandémie. La majorité des championnats européens sont actuellement suspendus et le sort de la Ligue des Champions et de l'Europa League n'est pas encore connu. Aux Pays-Bas et en France, la saison a été définitivement arrêtée. L'Allemagne, l'Angleterre et l'Espagne cherchent une date pour pouvoir reprendre. En Belgique, une décision est attendue de la part du gouvernement ou de la Pro League. L'idée du calendrier s'appuyant sur l'année civile pourrait aussi être conservée au-delà de 2022. Le président de la FIFA Gianni Infantino prévoit une révision majeure du calendrier du football à partir de 2024. "Nous avions déjà commencé à réfléchir à la manière de mettre en place un nouveau calendrier d'ici 2024, mais maintenant il nous faut des réponses immédiates à cette crise", a encore déclaré Montagliani.