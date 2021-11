Du jamais vu ou presque. Oui, il est possible de faire une grossière simulation contre... l'arbitre ! Ce samedi soir, Deyverson a fait beaucoup parler de lui lors de la finale entre Palmeiras et Flamengo en Copa Libertadores. Côté pile, le Brésilien a inscrit le but victorieux pour offrir le but victorieux de son équipe de Palmeiras.

Côté face, il s'est pas mal ridiculisé en se tordant de mal après... une accolade avec l'arbitre de la rencontre. Après un duel assez âpre, il est rappelé à l'ordre par l'homme en noir. La phase de jeu se poursuit et en partant, l'arbitre envoie une petite tape amicale dans le dos du joueur de 30 ans.

Visiblement "touché", Deyverson s'est écroulé au sol avant de se faire relever gentiment par Mr Petina. Une scène qui a fait couler beaucoup d'encore dans le pays du football qui s'est bien moqué de l'ancien joueur de l'Ajax.