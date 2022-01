Ce lundi, la FIFA organise sa traditionnelle soirée récompense lors du gala FIFA-The Best. L'une des récompenses les plus attendues concerne le but de l'année. L'instance dirigeante a choisi de récompenser Erik Lamela pour le prix Puskas.

L'Argentin avait inscrit un but en coup du foulard lors du derby londonien perdu en mars dernier. Un vrai chef-d'oeuvre qui lui a permis de rafler la mise. Il s'agissait d'ailleurs de son seul but lors de la saison 2020/2021 avec les Spurs. L’ailier évolue désormais avec le FC Séville.

Pour rappel, les deux autres finalistes étaient Patrik Schick et Mehdi Taremi.