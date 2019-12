80 David Silva (Esp)

Milieu/Man. City

Les années passent mais l’incontournable David Silva reste. Tant en équipe nationale qu’à Manchester City, où il est désormais captain à temps plein, l’Espagnol a vu défiler des équipiers et de potentiels nouveaux concurrents, sans jamais laisser sa place. La faute à un surplus de classe balle au pied et une certaine dose de sang-froid dans les zones décisives. On en redemande.

(...)