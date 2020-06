C’est le mercato. Et pas seulement pour les joueurs ! Vu le changement d’opérateur pour la diffusion de la Pro League, cela bouge pas mal en coulisses pour les commentateurs et les consultants.

Eleven Sports a acquis les droits du foot belge pour une centaine de millions par an et finalise encore avec la Pro League les derniers détails du contrat, qui doit être signé très prochainement. Mais la nouvelle saison débute dans moins de deux mois et la chaîne a logiquement déjà préparé le terrain pour construire sa nouvelle équipe. Eleven a ainsi établi une liste de renforts qu’il espère attirer, et avec qui les discussions ont débuté. L’un de ces transferts sera réalisé sous la forme d’un prêt… hebdomadaire. Il est prévu que Benjamin Deceuninck commente un match sur Eleven chaque dimanche, tout en restant sur les ondes de la RTBF le reste du temps. Cela fait partie d’un accord plus global, qui prévoit que l’émission La Tribune continue.

D’autres commentateurs rejoindront également Eleven. Marc Delire fait partie du casting espéré, mais un accord n’a pas encore été finalisé.

Rayon consultants, on sait que la chaîne conservera Nordin Jbari. Le plan, c’est qu’il soit rejoint, entre autres, par Philippe Albert et Alex Teklak, jusqu’alors actifs sur VOOSport et Proximus, qui viennent de perdre les droits.

Contacté par nos soins, Eleven n’a pas souhaité commenter ces informations. Le diffuseur ne confirmera aucune nouvelle venue avant que le contrat avec la Pro League soit définitivement paraphé.