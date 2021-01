Défait ce mercredi soir face à Lens (0-1), l'Olympique de Marseille est au fond du trou. Et les Phocéens semblent en rupture totale avec leur public. Avant cette rencontre, les supporters désiraient faire passer un message aux joueurs et à la direction. Dans le stade trônaient plusieurs banderoles assez explicites. "Vous êtes dégueulasses" écrit en lettres bleues et rouges, occupait toute la partie haute du virage Sud.

© twitter

De l'autre côté, un maillot bleu était encadré de deux messages: "Mouillez-le ou cassez-vous !" et "Ne le donne pas, respecte-le". Ce dernier message faisait certainement référence à Florian Thauvin, pourtant l'une des rares satisfactions côté marseillais. L'ailier avait échangé son maillot avec Kylian Mbappé à la mi-temps lors du trophée des champions face au PSG. Ces images avaient été captées par la télévision et vivement critiquées par les supporters olympiens.

© twitter

"Vous nous faites honte" avait également été posée dans le virage Nord. Autre cible de ces critiques acerbes: le président Jacques-Henri Eyraud. Devant le stade du Vélodrome, d'autres affichent faisaient leur apparition. "Eyscraud dégage", un jeu de mots entre le nom du dirigeant et le titre d'escroc ou "JHE dégage" comme révélé par Téléfoot.

Une tension palpable qui n'a pas aidé la bande à Villas Boas. Le club reste sur un piètre 5 sur 21 et est redescendu à la sixième place en Ligue 1. Après la défaite face à Nîmes, la lanterne rouge, André Villas Boas avait même remis sa démission. Une proposition refusée par le club et par son président qui pense que le Portugais peut encore renverser la situation.

Comme quoi, il n'y a pas qu'à Charleroi ou au Standard que les supporters n'hésitent pas à envoyer des messages avec des banderoles.