Plusieurs joueurs ont franchi la ligne jaune ces dernières semaines. Ce qui leur vaut d’être la cible des critiques mais aussi des polémiques.

Depuis le début de l’épidémie de coronavirus, les footballeurs sont rendus à leur vie de citoyen lambda, entre réduction de salaires et obligation de se soumettre au confinement. Si la grande majorité, consciente de la gravité de la situation, compose avec cette situation le plus normalement possible, certains ont bravé les règles les plus basiques, quittant leur domicile pour succomber à la tentation de jouer à l’extérieur. Où leurs incartades ont fait grand bruit…

(...)