L'ancien défenseur est revenu sur cette défaite face à l'Italie en 2006.

Présent dans l'émission Team Duga sur RMC, les chroniqueurs ont abordé cette fameuse finale où Zinedine Zidane a réussi une panenka sublime et se faire également expulser pour un coup de tête sur le défenseur Marco Materazzi.

Un peu moins de 15 ans plus tard, le latéral droit des bleus n'a pas oublié... le penalty de Zizou. ""On a beaucoup mis en avant le penalty de Zizou. C'est mon côté vieux jeu qui me fait dire que lorsque tu fais une panenka, tu prends quand même de gros risques. Tu joues un petit peu avec le jeu. Quand je vois ce penalty marqué, j'ai deux réflexions. La première, c'est qu'il est complètement fou de tenter ça en finale de Coupe du monde. La deuxième, c'est que j'espère que ça va pas nous retomber sur la gueule" raconte-t-il dans l'émission.

"Mon pire et mon meilleur souvenir en même temps"

Pas présent lors des victoires en CDM 98 et à l'Euro 2000, il a avoué que cette finale en Allemagne, son pays à l'époque car il jouait au sein du Bayern, était son "pire et meilleur souvenir en même temps". Après la défaite au penalty, Zizou a beaucoup été tenu comme responsable de ce mauvais résultat. Willy Sagnol a eu beaucoup de mal à pardonner à l'entraîneur actuel du Real Madrid.

"Tu rentres dans le vestiaire, t'as perdu, t'as un mec qui parle et s'excuse. Mais tu ne l'entends pas! T'es dans ta déception, dans ton monde. (...) Je n'ai pas envie d'accepter ses excuses, ni de discuter avec lui. Ce n'est pas le moment. Je ne voulais pas dire des choses que je risque de regretter sous le coup de l'émotion" explique l'ancien joueur du Bayern.

Pour extérioriser, Willy Sagnol "a dû partir aux toilettes, fumer 250 clopes en dix minutes. C'est comme ça que j'ai évacué.."

Aujourd'hui tout est rentré dans l'ordre entre les deux joueurs même si le temps a dû faire son effet. "Ça a laissé des traces. On ne s'est pas parlé pendant presque deux ans. En 2008, après le championnat d'Europe, je devais me marier. C'est ma femme qui m'a dit de le faire venir. Je l'ai rappelé. Il ne pouvait pas venir le soir, à la fête, mais il m'a fait le plaisir de venir en fin de matinée. On a pris un apéritif ensemble. On a bien discuté, puis la vie est repartie."

Finalement, il a avoué qu'il a dû arrêter le football pour repenser positivement à cette expérience.