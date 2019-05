Souvenez-vous: l'été dernier, l'Iran rivalisait avec le Portugal, l'Espagne et le Maroc en phase de groupes de la Coupe du monde russe. Aujourd'hui, le pays se cherche un nouveau sélectionneur après le départ du Portugais Carlos Queiroz pour la sélection colombienne. Et selon nos confrères de la RTBF qui s'appuient sur des sources iraniennes, Marc Wilmots est en pole position. Le taureau de Dongelberg pourrait toucher 1,5 million de dollars par an et emmener deux adjoints belges avec lui, tout en intégrant Javad Nekounam (ex-international iranien) dans son staff.Soulignons toutefois que Julen Lopetegui, Hervé Renard et... Dick Advocaat ont été approchés avant Wilmots qui est à la recherche d'un poste depuis son échec dans les qualifications pour le Mondial 2018 avec la Côte d'Ivoire.Wilmots pourrait se rapprocher géographiquement de Vital Borkelmans, sélectionneur de la Jordanie. Et pourquoi pas l'affronter dans les prochains mois ?