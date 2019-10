Lui-même avouait dans nos colonnes "se réjouir de voir cela". Sans peut-être saisir toute la portée de l’évènement. Mais Marc Wilmots n’oubliera pas de sitôt ce 10 octobre 2019.

La date restera dans sa carrière comme sa victoire la plus large à un poste d’entraîneur puisque l’Iran a pulvérisé le Cambodge 14-0, soit son plus gros succès depuis un 19-0 passé à Guam en 2000. Mais elle a surtout durablement marqué l’histoire du football iranien.

Au-delà du score fleuve, cette victoire en éliminatoires de la Coupe du monde apparaît presque secondaire. Contrairement au spectacle dans les tribunes. Et surtout à leur composition.

Les joueurs de Wilmots ne s’y sont pas trompés en communiant longuement avec les 3 500 femmes regroupées dans un virage qui ont égayé cette rencontre historique. Parce que l’Iran reste le seul pays qui interdit l’accès aux rencontres aux femmes, majoritaires ce jeudi dans une enceinte qui a sonné creux.

Depuis la révolution islamique de 1979, le pouvoir a pris cette décision pour, officiellement, les protéger de la grossièreté masculine.

Plusieurs rencontres ont été marquées par un assouplissement de cette loi. Mais de manière épisodique. Le tout avant la tragique disparition de Sahar Khodayari en septembre dernier.

Cette jeune Iranienne de 30 ans, qui avait pris l’habitude d’assister aux matchs de son club favori, l’Estheghal FC, déguisée en homme, s’est immolée par le feu devant un tribunal qui venait de la condamner à six mois de prison ferme. Un drame qui a poussé la Fifa à mettre la pression sur la fédération iranienne. Qui a fini par lâcher du lest. Pour faire de ce 10 octobre 2019 un jour historique dont Marc Wilmots se souviendra. Et il ne sera pas le seul.

Jo. L.