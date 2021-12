L'Olympique lyonnais de Janice Cayman, alignée tour le match, a rejoint le PSG en quarts de finale de la Ligue des champions féminine, en s'imposant jeudi contre Benfica (5-0) à Lisbonne lors de la 5e journée de la phase de groupes, marquée par l'épatante performance de Barcelone à Arsenal. Les Lyonnaises, en tête du groupe D avec 12 points, deux longueurs devant le Bayern Munich, victorieux du BK Häcken (5-1), termineront à la première place en cas de succès contre le club suédois le 15 décembre.

Les joueuses de Sonia Bompastor ont scellé leur victoire en première période grâce aux 50e et 51e buts en C1 de la Norvégienne Ada Hegerberg (2e, 45e+3), de la capitaine de l'équipe de France Wendie Renard (27e) et de sa compatriote Griedge M'Bock (40e). La Danoise Signe Bruun a agrémenté la belle soirée lyonnaise de son premier but de la saison en Ligue des champions (52e).

Dans le groupe C, Barcelone, emmené par la récente lauréate du Ballon d'Or Alexia Putellas, s'est assuré de finir la phase de groupes à la première place en terrassant Arsenal, déjà qualifié pour le top 8 européen, 4-0.

Le Barça, tenant du titre, demeure la seule formation, au côté du PSG, à avoir remporté toutes ses rencontres depuis le début de la compétition.

Dans l'autre match du groupe C, Hoffenheim et Tine De Caigny se sont imposés 1-2 à Koge, au Danemark. La Red Flame a débuté la rencontre avant de sortir à la 75e minute.

Hoffenheim est 3e du groupe avec 6 points, derrière Barcelone (15) et Arsenal (9) et peut encore rêver se qualifier la semaine prochaine avec le choc du groupe Hoffenheim-Arsenal. La mission s'annonce difficile puisqu'il faut gagner avec cinq buts d'écart.

La troisième Belge engagée dans cette phase de poule occupe la dernière place de la poule B (avec le PSG et le Real). Avec le club islandais Breidablik, Alexandra Sorée avait buté contre le Real cette semaine.

La 6e et dernière journée de la phase de poule aura lieu la semaine prochaine.

Les quarts de finale se disputeront en mars.