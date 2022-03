La succession d’Anderlecht en Women’s Super League est plus que jamais lancée avec le début des playoffs ce vendredi. Si les PO1 débuteront samedi, les équipes de la deuxième partie de tableau commenceront un jour plus tôt.



Dans une deuxième partie de championnat, calquée sur la D1A avec division des points, où seul le titre offre des perspectives européennes et où aucun descendant n’est toujours pas au programme vers la D1 nationale, la lutte pour la première place s’annonce bien plus disputée que la saison dernière.



C’est bien simple, il y a un peu moins d’un an, le RSCA Women comptait, après divisions des points, cinq unités d’avance sur le Standard Femina avant d’entamer cette phase décisive alors que pour cet exercice, les compteurs sont à égalités, Anderlecht ne conservant la tête sur OHL que pour un demi point. Bruges et le Standard suivent à distance respectable alors que Genk, qui s’est faufilé in extremis parmi le Top 5, est déjà content d’être là.



