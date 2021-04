Playoffs 1

La Gantoise - Standard 2-1

Club Bruges - OHL 0-1

Playoffs 2

Charleroi - Zulte Waregem 0-2

Alost - Fémina White Star 2-0

Les playoffs 1 et 2 ont débuté ce samedi en Women's Superleague. Si Anderlecht était au repos, pour laisser les joueuses des Red Flames souffler, les autres équipes étaient sur le pont.On fait le point avec les quatre rencontres de la journée.Pour cette première journée des playoffs 1, le Standard retrouvait l'équipe qui l'avait déjà fait tomber le week-end dernier lors de la dernière journée de la phase classique. Les Liégeoises avaient pour mission de prendre leur revanche et de bien débuter les playoffs. Mais c'est tout le contraire qui s'est passé. Si Schoenmakers avait répondu à l'ouverture du score gantoise, Loonen profitait d'un penalty obtenu à un quart d'heure du terme pour terrasser les Rouches.55e Vanwynsberghe (1-0), 68e Schoenmakers (1-1), 76e Loonen sur pen. (2-1).Comme ce fut le cas il y a une semaine lors de la dernière journée de la phase classique, les Louvanistes ont pris le meilleur sur les Brugeoises. Une rencontre toutefois très serrée, remportée par OHL sur le score arsenal de 0-1.54e (0-1).Les Carolos ont rivalisé pendant une mi-temps, tenant le 0-0 jusqu'au repos. Mais le but de Buyle encaissé dès le retour des vestiaires a fait mal aux joueuses de Charleroi. D'autant que Scherrens doublait la mise peu après l'heure de jeu.47e Buyle (0-1), 63e Scherrens (0-2).Seule équipe à avoir battu Anderlecht durant la phase classique, le Fémina White Star avait fait le plein de confiance une semaine plus tôt au Lotto Park. Confiance qui a rapidement quitté le camp woluwéen puisque les joueuses d'Audrey Demoustier sont tombées de haut du côté d'Alost, battues 2-0.25e Blave (1-0), 60e Van Loock (2-0).