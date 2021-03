On jouait ce samedi après-midi la 18e journée de la Women's Superleague. Si les tickets pour les playoffs 1 et 2 étaient déjà distribués, cette dernière journée a quand même permis de vivre l'un des plus belles performances de la saison.

On fait le point avec les cinq rencontres de la journée.

Anderlecht - Fémina White Star 0-1

Incontestablement le plus bel exploit de la saison jusqu'ici en championnat. Au Lotto Park, les Woluwéennes d'Audrey Demoustier, future T3 des Red Flames, ont déjoué les pronostics en battant leurs voisines 0-1 grâce à un bloc combatif et courageux. Anderlecht a bien eu des occasions mais s'est heurté à Engelen qui a sorti des arrêts décisifs notamment face à De Caigny et Wullaert.

Ce qui pour les visiteuses ressemblent à un exploit est pour les visitées un petit événement puisque c'est la toute première défaite des Mauves cette saison qui restaient sur un impressionnant 51/51.

Ce revers ne vient pas mettre à mal leur leadership et leur avance sur leur dauphin vu le résultat du Standard.

Le but: 25e Vrithof (0-1).

Standard - Gand 0-2

L'objectif du Standard face à Gand était de ne pas perdre de terrain avant l'entame des playoffs. Malheureusement, vu la défaite d'Anderlecht, les Liégeoises ont raté le coche mais c'est finalement une situation logique au vu de la rencontre que les Gantoises ont prises à leur compte en deuxième période.

Les buts: 6e Van Kerkhoven (0-1), 66e Lommen (0-2).

OHL - Club Bruges 2-0

Le match entre deux équipes qualifiées pour les playoffs 1 était surtout là pour préparer la phase décisive de la saison mais aussi pour emmagasiner le plus de points avant la semaine prochaine. OHL, qui a encore un match en retard à jouer mardi, fait finalement une bonne opération et pourrait même revenir sur Gand mardi soir. Bruges reste donc 5e.

Les buts: 27e Onzia (1-0), 71e Vanzeir (2-0).

Alost-Charleroi 6-0

Le carton de la soirée au terme d'une rencontre entre deux équipes vouées à jouer les playoffs 2. Il n'y a pas eu photo entre Alost et la lanterne rouge carolo qui jouera encore mardi.

Les buts: 18e Blave (1-0), 29e Hannecart (2-0), 64e Blave (3-0), 69e Hannecart (4-0), 71e Van Gils (5-0), 89e Lerinckx (6-0).

Genk - Zulte Waregem 1-1

Pour la première de la saison, les Genkoises jouaient à la Luminus Arena. Et si elles pensait tenir le bon bout à la 39e de jeu avec l'ouverture du score, Zulte Waregem a finalement réussi à égaliser. Les deux équipes préparaient aussi les playoffs deux.

Les buts: 39e Van den Steen (1-0), XXe N. C. (1-1).