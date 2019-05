Worldwide Football, un jeu de société à base de cartes, propose des matchs variés et intenses : soignez vos passes !

Acculée en défense, la Belgique ne panique pas et reste calme malgré la tension. Dans l’ambiance tendue du salon, elle prépare secrètement sa remontée. Avec un dernier remplacement pour récupérer de la fraîcheur et surtout une précieuse capacité étoile. Que l’Angleterre, son adversaire, n’a plus. Grâce à un une-deux dans un dernier contre efficace, la Belgique marque et fait passer le score à 2-1 en sa faveur. Fin du match !

Euphorie d’un côté. Déception de l’autre. Mais plaisir partagé dans les deux camps, tout comme l’envie de jouer le match retour. Bienvenue dans l’univers de Worldwide Football ! Un jeu de société réussi sur le thème du football.

© JGIL



Le but, vous vous en doutez, est simple. Il faut gagner le match. Marquer plus de goals que son adversaire. Pour marquer, il faut construire son attaque pour arriver en position de tir. À chaque carte action posée, l’adversaire peut laisser venir pour piocher deux nouvelles cartes ou tenter de récupérer le ballon avec une carte défense ou une carte joueur. Plus vous vous approchez du but adverse, plus vos dribbles, passes et centres deviennent difficiles face aux pressings, tacles ou interceptions de votre rival.

Il faut une part de chance, car des dés détermineront si les tirs ou autres actions défensives sont réussis, mais le jeu est vif, dynamique et retranscrit bien le ressenti d’un match de foot. Tout en incluant une belle dimension tactique. Chaque équipe a des capacités spéciales (bloc défensif pour l’Allemagne, contre-attaque pour l'Espagne, jeu offensif pour le Brésil, créativité pour la France, simulation… pour l’Italie), qu’elle peut activer pour se renforcer. Mais elles sont limitées : à vous de bien les gérer tout au long de la partie. Chaque équipe a aussi des joueurs spécifiques.

© Worldwide Games © Worldwide Games



Ce jeu se joue en trois modes. Amateur, dans sa version la plus simple. Pro, avec l’apparition de fautes, coups francs, cartons, remplaçants, corners et même d’un avantage pour l’équipe qui joue dans son stade. Et il y a un mode international pour les plus expérimentés. Il se joue à deux (ou à quatre), mais propose aussi une bonne version solo efficace. Le jeu de base comprend la France, l’Allemagne, le Brésil, l’Italie et l’Espagne. Mais il y a des extensions qui proposent de nouvelles équipes. Il y a la Belgique dans la première extension, avec l'Angleterre, le Nigéria, l'Argentine et le Japon. Et une nouvelle extension est désormais proposée à la vente sur la plateforme Ulule, avec les Pays-Bas, le Cameroun, la Croatie, le Portugal et l'Uruguay.

© JGil © JGil



Auteur : Guillaume Luton.

Illustrations : Matthieu Martin.

Âge : dès 8 ans.

Durée : 40 minutes.

Joueurs : 1, 2 ou 4.

Prix : 28 euros pour le jeu de base, 50 euros pour l’intégrale (jeu de base + extensions).

Achat : https://fr.ulule.com/wwfootball2

Infos : www.worldwidegames.fr

Julien Gillebert