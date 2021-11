Le tournoi aura lieu les 14, 15 et 16 juin et verra 35 équipes Younited de toute la Belgique s'affronter. Les équipes Younited existaient déjà depuis une dizaine d'années mais étaient jusqu'alors plus connues sous le nom d'équipes 'Homeless Cup'. "Mais ce nom ne couvrait pas la totalité de nos participants", explique Arne Knaepen, community officer d'OHL. "L'équipe n'est pas seulement composée de personnes qui vivent sans toit ou sans domicile, mais aussi de personnes présentant une vulnérabilité sociale ou, par exemple, une dépendance ou autre problématique."

Les clubs de football veulent offrir une entrée aussi accessible que possible aux potentiels participants, et les aider à renouer avec la société. "Le groupe offre une structure aux joueurs. Ils construisent des relations et renforcent leur estime et leur confiance en eux", poursuit Arne Knaepen. "Ce sont des éléments essentiels pour faire à nouveau partie de la société." Lors des entraînements hebdomadaires à Louvain, 10 à 20 personnes sont présentes, et peuvent ensuite partager un repas en communauté.

En même temps que l'annonce de l'organisation du tournoi l'été prochain, un accord supplémentaire entre la ville et OH Leuven Younited a été scellé. Les centres d'aide sociales du Brabant oriental et de Louvain ont aussi apposé leur signature au bas du document. Le but était de renforcer la collaboration existante entre les différents partenaires.