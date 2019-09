Blessé lors du dernier entraînement avant le match d'ouverture de la Liga Celta Vigo - Real Madrid (1-3), Eden Hazard, qui a remplacé le Brésilien Casemiro à l'heure de jeu, aura dû attendre la 4e journée pour enfin effectuer ses grands débuts en Liga espagnole sous le maillot blanc mythique, samedi à 14h14 contre Levante (3-2).

Il ne lui a alors pas fallu cinq minutes pour affoler la défense adverse, et contraindre le gardien visiteur Aitor Fernandez à se détendre...

"Vous avec vu ça ?", interrogeait son entraîneur Zinédine Zidane après la rencontre. "Eden n'est pas prêt, il ne s'est entraîné que quatre fois avec l'équipe, mais on a déjà vu que quand il a le ballon, c'est un vrai tueur. Il est agressif, va toujours en vertical (dans la profondeur, NDLR). Il va nous faire du bien. Je vous promets que lorsque tout le monde sera bien physiquement et bien dans le rythme, on va faire mal."

Et à propos de Karim Benzema, auteur d'un doublé en quelques minutes, ses 151e et 152e buts en Liga, les 3e et 4e cette saison, de la tête à la 25e, et du pied gauche à la 31e: "cela fait longtemps qu'après chaque match, j'entends dire que c'est son meilleur. Il va falloir arrêter avec ça ! Ca veut dire que ça fait un moment qu'il fait des bons matches (sourire)..."