F. B., Y. T., C. F., R. V.P. et Jo. L.

Un palmarès XXL pour un talent peut-être encore plus grand. En club comme en sélection, Zinédine Zidane a tout gagné. En ajoutant à l’efficacité des résultats l’esthétisme, un style inimitable. À l’occasion des 50 ans du Ballon d’or 1998, sept personnalités du football belge qui l’ont affronté à différentes époques nous livrent leur regard sur la carrière d’un des plus grands joueurs de tous les temps. Avec comme mots-clefs, talent, forcément mais aussi classe. Sur et en dehors du terrain. Témoignages.