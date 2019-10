Zinedine Zidane ne souhaite pas se laisser marcher sur les pieds dans son vestiaire. Afin de respecter une certaine discipline, Zizou a instauré un règlement qui a pour objectif de pénaliser les joueurs en cas d'infraction. Et les amendes sont salées ! Les retards ? Il faut passer à la caisse et payer 250 euros pour 5 minutes, 500 euros le quart d'heure. Cela peut grimper jusqu'à 1000 euros en fonction de la durée du retard. Une absence injustifiée se solde par un cachet de 3000 euros également. Si un joueur ne se pointe pas pour une activité commerciale du club, il devra également payer une somme comprise entre 250 et 1000 euros.

Une amende pour des kilos superflus

Eden Hazard a énormément été critiqué pour ses kilos en trop. Cette amende le concerne peut-être un peu plus que les autres. Zinedine Zidane inflige 250 à 1000 euros d'amendes en fonction des kilos en trop. Zidane ne tergiverse pas avec l'hygiène de vie. Plus étonnant encore, les joueurs doivent informer l'ancien numéro 10 s'ils quittent Madrid pendant... leurs jours libres. Enfin, le coach deu Real met également un point d'honneur sur la vie de groupe. Ainsi, le téléphone doit absolument rester en silencieux dans le bus et le vestiaire sans quoi les joueurs devront payer entre 250 euros et 1000 euros en cas de récidive.

Bref, Zinedine Zidane ne tergiverse pas avec les règles !