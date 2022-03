Plusieurs joueurs d’Anderlecht ont conclu leur séjour en équipe nationale sur une mauvaise nouvelle. À commencer par Joshua Zirkzee. En plus de ne pas avoir pu faire la différence pour les Jong Oranje face à la Suisse, il a dû quitter le terrain sur blessure. Son remplaçant, Elayis Tavsan, a offert une victoire importante (2-0) aux Pays-Bas dans la course à l’Euro 2023.

La blessure de Zirkzee a inquiété à Anderlecht. La question de sa présence dimanche au coup d’envoi du match face à Charleroi s’est posée. Selon les informations récupérées mercredi, son problème ne serait pas bien grave. La chance existe donc qu’il soit sur la feuille de match pour la prochaine journée de championnat.

La même interrogation planait autour de Majeed Ashimeru. Le Ghanéen n’a pas participé à la qualification de sa sélection pour la Coupe du monde à cause d’une blessure à la cheville. Il traîne ce pépin depuis un moment. On avait déjà douté de sa présence lors de certains matchs avant la trêve. Il est actuellement impossible de savoir s’il sera totalement remis pour le match clé de ce week-end.

Son remplaçant est prêt malgré la déception. Kristoffer Olsson et la Suède ne verront pas le Qatar. Après avoir écarté les Tchèques (1-0, a.p.), les Suédois se sont heurtés à la Pologne (2-0). Olsson a commencé les deux rencontres et a joué 107 et 80 minutes.

Même constat pour Amir Murillo. Il a fêté sa 50e cap avec le Panama avec une défaite 5-1 face aux États-Unis. Le Panama ne peut plus refaire son retard malgré un dernier match joué cette nuit face au Canada. Il reviendra fatigué et sur le tard à Neerpede.