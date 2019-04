Personnage clivant par excellence, Zlatan Ibrahimovic fait toujours parler de lui à près de 38 ans.



L’attaquant des LA Galaxy est ainsi l’un des visages emblématiques de la Major League Soccer, justifiant le salaire de 7,5 millions de dollars la saison offert par la franchise californienne. En plus, l’ancien attaquant de l’Ajax, de la Juventus, de Barcelone ou encore de Manchester United performe toujours sur le terrain. Ce dimanche, Zlatan a ainsi inscrit son 8e but de la saison, offrant au Galaxy un succès important face au Real Salt Lake, profitant du nul du LAFC pour revenir à un point de l’autre club de Los Angeles, leader de la conférence Ouest avec 23 unités.

Mais si Zlatan a fait parler de lui, c’est plutôt pour sa célébration de match lors de laquelle il a invectivé Nedum Onuha, connu autrefois à Manchester City et QPR. La Toile, au pays de l'Oncle Sam, s'est enflammée. Le Suédois a tenté de s'excuser par après, dans les coulisses, mais le défenseur nigérian et britannique a opposé une fin de non-recevoir, tout en livrant ensuite une explication: "Il est venu s'excuser après la rencontre, car à partir de l'heure de jeu, il me disait qu'il allait s'occuper de moi, qu'il allait me faire mal pendant le match. Et ce type, c'est le visage de la MLS; il le dit lui-même. Mais c'est donc la manière dont il évolue sur le terrain. Alors, je m'en fiche. Tu ne dis pas ça sur le terrain. Je ne vais pas accepter ses excuses. C'est inacceptable."

En attendant, Ibrahimovic et le LA Galaxy cartonnent en ce début de saison. Zlatan restera donc toujours Zlatan...