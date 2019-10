38 ans, 30 goals et 7 assists en 29 rencontres, le plus grand nombre de maillots vendus de tout le championnat: Zlatan Ibrahimovic fait plus que jamais recette outre-Atlantique. L'attaquant suédois porte les espoirs des LA Galaxy, qui participent enfin aux playoffs après trois ans de disette. Mais pas question aux USA de diviser le nombre de points par deux, trois ou quatre: on recommence tout à zéro. Et le couperet peut tomber rapidement.

Toutefois, la franchise californienne, si elle n'est pas favorite pour le titre suprême, a hérité d'un tirage au clément avec Minnesota. Mais cette rencontre pourrait bien rentrer dans l'histoire: Zlatan Ibrahimovic disputera-t-il à cette occasion la dernière rencontre de sa carrière ? Si ses statistiques prouvent qu'il est toujours aussi fringant (52 goals et 17 assists en 56 rencontres depuis son arrivée), le géant suédois n'a pas affirmé s'il donnerait une suite à son contrat qui se termine cette saison et en a fait le joueur le mieux payé de MLS avec près de 7,5 millions de dollars. "Une élimination pourrait bien signifier l'arrêt de mon aventure en MLS", reconnaît, énigmatique, Zlatan Ibrahimovic. "J'ai en tout cas un contrat jusqu'au 31 décembre. Jusque-là, il n'y a aucune raison de penser à la saison prochaine. Je respecte mon contrat. Si je pars, les médias auront moins de choses à dire. Si je reste, les médias auront toujours quelque chose à dire. Donc, voyons ce que l'avenir nous réserve..."

Le club et sa star ne songeront à 2020 qu'après la fin de la saison, qu'elle survienne ce week-end ou le 10 novembre, soit après la finale. "Nous avons accepté de nous asseoir à la table des négociations après que la saison se soit terminée et de voir où il en est personnellement, professionnellement, physiquement et tout le reste", a déclaré Dennis Te Kloese, manager des LA Galaxy. “C’est un atout de luxe pour cette ligue et ce club...."