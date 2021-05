Les concurrents du GT World Challenge Endurance Europe Cup ont offert un spectacle majestueux six heures durant sur le Circuit Paul Ricard ce samedi soir. L'épreuve de 1000km a vu la victoire du GPX Racing. Victorieuse aux 24H de Spa 2019 et aux 24H de Dubaï en début d'année, l'écurie dubaiote a remis ça dans le Var grâce aux efforts d'Earl Bamber, Matthieu Jaminet et Matt Campbell. La Lamborghini Huracan GT3 n°63 Orange1 FFF de Bortolotti-Caldarelli-Mapelli avait mené une bonne partie de la course mais l'équipage de la Porsche 911 GT3-R n°22 a eu finalement le dernier mot.

Une Lamborghini qui se fit malmener par Dries Vanthoor dans les dernières secondes de course, le pilote de l'Audi R8 LMS n°32 WRT s'offrant le scalp de Marco Mapelli dans les derniers hectomètres pour le gain de la 3ème place. Une médaille de bronze qui allait se transformer en argent pour l'équipage que le Limbourgeois forme avec Charles Weerts et Kelvin Van der Linde quand la Ferrari 488 n°71 Iron Lynx de Fuoco-Ilott-Rigon était pénalisée de 10 secondes suite à une infraction lors d'un ravitaillement. Une deuxième place qui fait du bien au trio qui a fait fi d'un manque de vitesse de pointe en France et qui avait connu une manche de Monza cauchemardesque.

La Lambo n°63 complète donc le podium devant les deux Ferrari Iron Lynx qui signent néanmoins un tir groupé, la n°51 de Pier Guidi-Nielsen-Ledogar devant la n°71 de Fuoco-Ilott-Rigon. La première Mercedes-AMG GT3, la n°88 AKKA-ASP de Gounon-Marciello-Juncadella, est 6e devant la Porsche 911 GT3-R n°54 Dinamic Motorsport de Bachler-Cairoli-Engelhart et les deux BMW M6 Walkenhorst Motorsport, la n°34 de Van der Linde-Wittmann-Pittard devant la n°35 de Glock-Tomczyk-Neubauer.

Frédéric Vervisch prend le 10e rang sur l'Audi R8 LMS n°26 Saintéloc qu'il partage avec Finlay Hutchinson et Markus Winkelhock. Cinquième position en Silver Cup pour l'Audi WRT n°30 de Hall-Goethe-Pull. On notera la 30e place absolue assortie d'une 6e place en Pro-Am pour Sarah Bovy et ses équipières (Ferrari 488 n°83 Iron Lynx), juste devant la BMW M6 du Boutsen Ginion Racing avec le trio Ojjeh-Klingmann-Liebhauser. Louis Machiels (Ferrari 488 n°52 AF Corse) a abandonné, tout comme l'Audi R8 WRT n°31 de Tomita-Bird-Eriksen.