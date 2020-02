Le début de course est émaillé par de nombreux crashes, dont celui de l'Aston Martin de Max Martin.

Comme on pouvait s'y attendre, la voiture de sécurité a été mise à rude contribution lors de ce premier quart de course aux 12 Heures de Bathurst avec les accidents de plusieurs voitures. Parmi ceux-ci, on doit hélas déplorer celui de l'Aston Martin Vantage n°188 Garage59 que devait piloter Maxime Martin. Côme Ledogar est sorti violemment au sommet du Mount Panorama après 1h30 de course. Le Français est heureusement indemne. Mais pas de bol pour Maxime qui n'a pas fait un mètre en course et qui visait le podium en Pro-Am. Un premier candidat à la victoire a également été mis au tapis. En voulant éviter la voiture-soeur alors pilotée par Dries Vanthoor, Garth Tander est parti à la faute dans McPhillamy Park au volant de l'Audi R8 LMS n°22 Team Valvoline qu'il partageait avec Mirko Bortolotti et Christopher Mies. Grosse déception dans le clan du constructeur aux anneaux...

La Mercedes-AMG GT3 n°999 GruppeM de Maxi Buhk, Felipe Fraga et Raffaele Marciello s'est acaparé la première partie de la course. Le bolide à l'étoile prenait la tête dès le premier virage grâce à un envol-canon de Maxi Buhk. Si la McLaren 720S n°60 prenait ponctuellement le commandement, la belle allemande récupérait son bien pour pointer en tête après trois heures de course. Une deuxième Mercedes-AMG, la n°77 Craft-Bamboo Racing de Buurman-Engel-Stolz, pointe en deuxième position devant la fameuse McLaren 59Racing-EMA de Parente-Barnicoat-Blomqvist qui est une des grandes animatrices de ce début d'épreuve.

Maxime Soulet a réalisé un très beau début d'épreuve au volant de la Bentley Continental n°8 qui l'a vu se hisser dans le Top 3. Le Bruxellois a ensuite été relayé par Jules Gounon, le Français maintenant le bolide anglais en 4e position, sur les talons des leaders. Les trois autres Belges sont pointés plus loin dans le classement mais avec tous les Safety Cars, ils n'ont qu'une dizaine de secondes de retard sur la tête de course. Laurens Vanthoor est actuellement 10e sur la Porsche 911 GT3-R n°1 du Earl Bamber Motorsports. Après leur frayeur à McPhillamy Park, Dries Vanthoor et Fred Vervisch sont 13e sur l'Audi R8 LMS n°2 Team Valvoline actuellement pilotée par Christopher Haase.