La journée de samedi aux 12 Heures de Bathurst n'a pas été de tout repos. Entre kangourous se baladant sur la piste et accidents spectaculaires, le Mount Panorama a été animé. L'image la plus impressionnante fut la violente sortie de Marvin Kirchhöfer sur l'Aston Martin Vantage GT3 n°62. L'Allemand a légèrement tapé le mur pour ensuite perdre le contrôle de sa monture et partir dans une effrayante série de tonneaux. Heureusement, plus de peur que de mal pour l'ex-pilote de monoplace qui est sorti tout seul de son épave.





Le calme revenu dans les collines australiennes, le shoot out a pu avoir lieu en fin d'après-midi. A l'issue de l'exercice périlleux du tour chronométré unique, c'est Matt Campbell qui a arraché la pole position au volant de la Porsche 911 GT3-R n°911 du Absolute Racing qu'il partage avec Matthieu Jaminet et Patrick Pilet. Le Néo-Zélandais a tourné en 2:03.555, devançant de deux dixièmes la McLaren 720S GT3 n°60 59Racing-EMA de Barnicoat-Parente-Blomqvist. La deuxième ligne sera occupée par la Mercedes-AMG GT3 n°999 GruppeM Racing de Fraga-Buhk-Marciello et l'unique Nissan GT-R rescapée, la n°18 de Oliveira-Liberati-Imperatori.

La meilleure performance belge est à mettre à l'actif de Laurens Vanthoor. Seule Belge à être qualifié pour le shoot out, le Limbourgeois a signé le cinquième chrono sur la Porsche 911 GT3-R n°1 EBM qu'il partage avec Earl Bamber et Craig Lowndes. Dans le classement "noir-jaune-rouge" des essais, on retrouve ensuite Maxime Soulet (Bentley n°7, 11ème), Dries Vanthoor et Fred Vervisch (Audi n°2, 14èmes) et Maxime Martin (Aston Martin n°188, 18ème).

Le départ des 12 Heures de Bathurst 2020 sera donné ce soir à 17h45, heure belge.