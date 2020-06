Voici les dix mesures qu’il faudrait essayer de mettre en œuvre pour l’après Covid-19.

L’accès au sport automobile est de plus en plus cher et difficile. Les étapes pour arriver au sommet paraissent de plus en plus insurmontables si vous n’êtes pas issu d’un milieu très aisé.

Et la crise financière liée au coronavirus ne va rien arranger avec des investissements en baisse à prévoir chez les constructeurs ou les importateurs quand certains mécènes risquent de se montrer plus frileux.