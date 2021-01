Passé avec brio du karting aux courses pour voiture de tourisme en 2016, Maxime Potty a décidé de totalement réorienter sa carrière en se tournant désormais vers le rallye. En 2021, le jeune Belge de 21 ans entend bien accélérer son apprentissage en participant aux deux Championnats de France: la version Asphalte et la version Terre. Aligné par l’équipe TM Compétition, Maxime sera copiloté par Loïc Dumont à bord d’une Ford Fiesta Rally2.

Largement amputée pour les raisons que l’on connait, la saison 2020 ne lui aura pas permis de disputer plus de trois rallyes, dont la finale du Championnat du Monde à Monza. À l’aube de cette campagne 2021, le jeune homme de 21 ans veut donc rattraper le temps perdu.

« Nous avons monté un fantastique programme », se réjouit-il. « En combinant les deux championnats, cela représente pas moins de 16 épreuves ! L’objectif est clair : accumuler un maximum d’expérience et progresser sur les deux surfaces. L’équipe TM Compétition développe une nouvelle relation avec M-Sport, qui fabrique la Ford Fiesta Rally2, et nous encadrera au mieux. Le défi est de taille, mais je suis impatient de le relever. »

Pour lui dicter les notes, on retrouvera à sa droite Loïc Dumont, petit fils du regretté Jean-Louis. « Il y a dans ma famille une profonde passion pour le rallye et je suis fier de perpétuer la mémoire de mon grand-père en roulant moi-même », explique le Waremmien de 23 ans. « J’ai commencé ma carrière en tant que copilote, puis je suis passé derrière le volant. Toutefois, en étant très carré et très organisé, je me suis rendu compte que c’est dans le baquet de droite que je m’épanouis le plus. J’ai pu disputer le Rallye de Monza avec Maxime en décembre. J’ai été impressionné par son calme et son coup de volant. Évidemment, avec moins de 10 rallyes au compteur il manque encore d’expérience, mais notre but sera de progresser ensemble en développant un système de notes qui lui convient. »

Avec la Ford Fiesta Rally2, Maxime et Loïc disposeront d’une monture relativement originale dans l’Hexagone. « Pour notre première saison avec cette voiture, nous bénéficierons du support client de M-Sport et nous sommes convaincus que la Ford se montrera d’emblée compétitive en France », explique Thomas Anacleto, le boss de TM Compétition. « Maxime a tout à apprendre, mais c’est aussi cela qui nous motive. Il pourra bénéficier des conseils de Quentin Gilbert, Champion du Monde Junior en 2015, qui sera notre fer de lance dans le championnat Asphalte et qui, en outre, jouera un rôle dans l’équipe tout au long de la saison. Sur la terre, c’est l’expérimenté Stéphane Consani qui sera au volant de l’autre voiture et Maxime pourra aussi se comparer à lui. Il n’y a aucune pression de résultat. L’objectif sera juste d’apprendre un maximum et de progresser rallye après rallye. »

En guise de préparation, et si les conditions sanitaires le permettent, Maxime Potty et Loïc Dumont seront au départ du Rallye de la Côte Fleurie, dans la Calvados, les 19 et 20 février. Le Championnat de France Asphalte débutera quant à lui au Rallye Touquet Pas-de-Calais, du 18 au 20 mars. Pour leurs débuts sur une nouvelle surface, les jeunes Belges fixent rendez-vous au Terre de Causses, le premier week-end d’avril. L’aventure est lancée !