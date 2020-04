Récit du plus grand exploit de la carrière du champion sans couronne.

1955 est une année-charnière pour Stirling Moss. Après avoir gagné ses galons chez Maserati l’année précédente, le jeune Britannique est enrôlé par la puissante écurie Mercedes pour ses programmes en Formule 1 et en voitures de sport. Alfred Neubauer, le mythiques directeur de l’équipe allemande, voit en lui un futur grand et un lieutenant idéal à sa vedette Juan Manuel Fangio.

Plusieurs épreuves routières sont au menu de Moss, dont les redoutables Mille Miglia. Une course totalement folle : une boucle de 1600 kilomètres entre Brescia et Rome, à travers la campagne, la montagne et les villages italiens, le tout avec une nuée de spectateurs inconscients sur les bas-côtés. Ayant pour ordre de faire briller l’étoile de Stuttgart, Moss, qui a choisi d’être navigué par le journaliste Denis Jenkinson, se lance donc dans cette grande aventure transalpine au volant de la fabuleuse Mercedes 300 SLR, extrapolation routière de la légendaire W196 de Formule 1…



