Des aménagements positifs apportés au circuit de Francorchamps

La direction du circuit de Francorchamps a été très sensible aux nombreuses critiques émises à l'égard de ses nouveaux aménagements à l'occasion des deux jours de Tests Days des 24H, mais aussi du dernier meeting de Spa Summer Classic où l'on a assisté à une pluie de pénalités pour non respect des limites de la piste et où les voiture de sécurité ont effectué 67 tours de piste en deux jours pour permettre aux commissaires de dégager les voitures plantées dans les nouveaux bacs à graviers.

Du côté de Francorchamps il a été décidé de rectifier le tir en deux temps :

Afin de réduire l’impact du passage dans les bacs à graviers, un chanfreinage des arrêtes de bord de piste est en cours de réalisation au niveau des virages concernés. Il rendra ce passage moins brutal pour les véhicules et plus particulièrement les pneus et jantes. Des bandes en nid d’abeille seront également installées le long du tarmac de la piste, au fond de certains bacs à graviers, afin de stabiliser les graviers aux abords de la piste. Cette adaptation permettra d’atténuer la formation des sillons qui se créent suite aux passages des roues dans les bacs mais également d’amortir le passage entre la piste et le bac à graviers en créant un palier supplémentaire.

Le Circuit est également conscient de la difficulté rencontrée par les directeurs de course pour faire respecter les track limits lorsque les infractions sportives se multiplient et que le nombre de voitures en piste est élevé. Afin de trouver une solution à cette problématique récurrente, qui concerne plus particulièrement le Raidillon, l’entrée et la sortie du deuxième gauche de Blanchimont et la sortie de la Chicane, trois acteurs doivent produire leurs meilleurs efforts.

Les pilotes tout d’abord se doivent de respecter les limites de piste, les directeurs de course de veiller à faire appliquer les réglementations sportives et le Circuit se doit de mettre à disposition des infrastructures aux normes de sécurité les plus hautes, permettant également d’offrir un spectacle de qualité aux spectateurs.

Le Circuit de Spa-Francorchamps a donc mis à l’étude un système de gestion électronique du non-respect des limites de la piste via ses caméras de sécurité piste qui, à terme, bénéficiera à tous les organisateurs de course. Ce système, en cours de développement, permettra d’envoyer une alerte à la direction de course en cas de dépassement des limites de la piste, accompagnée d’une photo de la voiture concernée. Un système très efficace déjà utilisé notamment par le circuit de Magny-Cours.

Voilà des bonnes initiatives qui devraient déjà aider les organisateurs des prochaines 25H VW Fun Cup et des 24H de Spa le mois prochain.

On ne peut que saluer la réaction rapide du circuit qui a accepté les critiques et revu sa copie. En espérant maintenant que les promesses soient tenues et que ce système de détection du non respect des limites de la piste soit rapidement effectif afin d'endiguer ce véritable fléau gâchant la réputation du "plus beau circuit du monde".