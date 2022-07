ELMS Monza: Nouvelle performance de Sarah Bovy en qualifications !

Sarah Bovy a de nouveau fait fort et confirmé la confiance que les Iron Dames ont placé en elle. Lors des qualifications des 4 Heures ELMS de Monza, la Liégeoise a réalisé un très beau deuxième chrono dans la catégorie GTE au volant de la Ferrari 488 n°83 ! Sarah a manqué la pole pour deux dixièmes face à la Porsche 911 RSR n°77 Proton Compétition de Christian Reid.

Ses équipières Rahel Frey, Michelle Gatting et elle auront un beau coup à jouer demain, tout comme Alessio Picariello ! Andrew Haryanto, l'équipier du Carolo, a en effet qualifié la Porsche 911 RSR n°18 Absolute Racing au 3ème rang de la catégorie. Quand on connait la pointe de vitesse d'Alessio, cela promet !

La pole position au général et en LMP2 est revenue à l'Oreca Vaillante TDS n°31 grâce aux efforts de Mathias Beche. Le Suisse, épaulé par Tijmen Van der Helm et Philippe Cimadomo, a devancé pour 281 millièmes l'Oreca Panis Racing n°65 de Canal-Van Uitert-Jamin. L'Oreca Inter Europol n°43 de Heinemeier Hansson-Scherer-Fittipaldi complète le tiercé. Douzième temps pour l'Oreca Mühlner Motorsports n°21 d'Ugo de Wilde, Thomas Laurent et Matthias Kaiser, à neuf dixièmes de la pole.

Le départ des 4 Heures de Monza sera donné ce dimanche à 11h30.