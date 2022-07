ePrix de Marrakech: Mortara défait les DS, Vandoorne perd la tête du championnat

Cela aurait pu être bien pire pour Stoffel Vandoorne. Qualifié à une piteuse 20ème place pour l'ePrix de Marrakech, le Belge ne se faisait guère d'illusions et savait qu'il allait être compliqué pour lui de marquer de gros points et de conserver la tête du championnat. Certes, le pilote Mercedes a bel et bien perdu la tête des opérations mais il est parvenu à remonter au huitième rang, ce qui lui permet de quelque peu limiter la casse.

Le nouveau leader du championnat est le vainqueur du Maroc. Edoardo Mortara est parvenu à se montrer plus fort que les DS-Techeetah pour remporter une victoire qui va peser lourd pour le Suisse. Pour le plus grand bonheur de son patron Jérôme d'Ambrosio, l'équipe Venturi prend la tête du championnat teams de surcroît. Antonio Felix Da Costa (DS-Techeetah), qui avait signé la pole, termine deuxième devant Mitch Evans (Jaguar) qui a pris l'ascendant dans les derniers hectomètres du Jean-Eric Vergne (DS-Techeetah). Lucas di Grassi (Venturi) complète le Top 5.

Au championnat, Mortara prend donc les commandes avec 139 points contre 128 pour Vergne et 125 pour Vandoorne. Evans est quatrième avec 124 unités. Prochain rendez-vous dans deux semaines, à New York !