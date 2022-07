GTWC Sprint Misano: Weerts-Vanthoor (Audi WRT) de bout en bout !

Les deux Belges ont dominé la course 1 en Italie, podiums en Silver pour Baert et De Pauw.

Il n'y en a eu que pour Dries Vanthoor, Charles Weerts, l'Audi R8 LMS n°32 et le Team WRT ce samedi sur la piste surchauffée de Misano. Les deux jeunes Belges ont converti leur Pole position réalisée au matin par une victoire nette et sans bavure cet après-midi à l'issue de la course 1 du GT World Challenge Europe Sprint. C'est la troisième victoire du duo-phare de l'équipe Vincent Vosse qui consolide son avance au championnat.

Charles et Dries ont rendu une copie parfaite, dominant la course de bout en bout pour s'imposer avec cinq secondes d'avance sur la Mercedes-AMG n°89 Akkodis de Timur Bogulavskiy et Raffaele Marciello. Pour combler le bonheur de WRT, l'Audi R8 LMS n°30 de Benjamin Goethe et Thomas Neubauer complète le podium au général et s'impose en Silver Cup. La troisième Audi belge, celle de Chris Mies et Jean-Baptiste Simmenauer, termine à une belle 6ème position.

Deux Belges montent sur le podium en Silver Cup. Nicolas Baert termine au deuxième rang de la catégorie sur l'Audi R8 LMS n°26 Saintéloc qu'il partage avec Lucas Légeret. C'est son deuxième podium de l'année après sa victoire de Magny-Cours. Le Waterlootois, qui a pris le départ, termine juste devant Ulysse De Pauw, chargé de rallier l'arrivée, sur la Ferrari 488 n°53 AF Corse également pilotée par Pierre-Alexandre Jean.

Du côté des autres pilotes nationaux, Adrien De Leener (Porsche 911 n°54 Dinamic) est remonté jusqu'en 12ème position général tandis que Louis Machiels (Ferrari 488 n°52 AF Corse) prend la deuxième place en Pro-Am.

La course 2 aura lieu demain à 14h45.