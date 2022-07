ELMS Monza : de Wilde, Picariello et Bovy au pied des podiums

Est-ce enfin le début de sa campagne 2022 en European Le Mans Series ? Après deux premières manches où l'équipe Mühlner Motorsports a dû prendre ses marques dans une catégorie LMP2 très compétitive, la mayonnaise a enfin pris pour Ugo de Wilde ce dimanche lors des 4 Heures de Monza. Le Bruxellois, épaulé par le Français Thomas Laurent et le pilote du Lichtenstein Matthias Kaiser, a pris une très belle 4ème place au général, de loin son meilleur résultat de la saison.

Il a même entrevu le podium, l'Oreca n°21 pointant au 3ème rang provisoire à deux tours de but. Laurent, chargé du dernier relais, devait céder face à Louis Delétraz (Oreca Prema n°9) afin de sauver quelques gouttes de carburant, le Tricolore devant même s'immobiliser quelques hectomètres après la ligne. La victoire est revenue à l'Oreca IDEC Sport n°28 de Chatin-Lafargue-Lafargue devant l'Oreca Panis Racing n°65 de Van Uitert-Canal-Jamin.

Alessio Picariello (Porsche 911 RSR n°18 Absolute Racing) et Sarah Bovy (Ferrari 488 n°83 Iron Dames) ont longtemps lorgné sur le podium en GTE. Mais finalement, le Carolo et la Liégeoise doivent se contenter du quatrième et du cinquième rang de catégorie. C'est la Ferrari 488 n°60 Iron Lynx de Rigon-Shiavoni-Cressoni qui s'est imposée, offrant une victoire au cavallino à domicile.

Prochaine manche à Barcelone le 28 août prochain.