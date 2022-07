F2 GP de Silverstone: Denis Hauger passe au-dessus de Nissany et fracasse la monoplace (VIDEO)

Les images sont impressionnantes. Ce dimanche, la F2 était présente à Silverstone pour la quatrième manche du championnat. Alors que la course venait d'être lancée, un accident violent est survenu sur la piste.

Roy Nissany part au virage mais est en difficulté avec sa monoplace. Le pilote est alors revenu beaucoup trop brusquement sur la piste et est venu s'empaler sur Denis Hauger qui tentait de passer par l'extérieur. Ce qui a provoqué une crevaison et la cassure de da suspension. Il était donc dans l'impossibilité de freiner. Denis Hauger a donc filé tout droit dans l'herbe avant de revenir sur la piste et s'écraser sur le haut de Roy Nissany au virage 16.

Rapidement, la Safety car a été déployée. Et le Halo a une nouvelle fois montré son efficacité. Heureusement, aucune blessure sérieuse n'a été occasionnée.