GTWC Misano: Weerts-Vanthoor (Audi WRT) récidivent, Top 5 pour Rossi et Vervisch

Ils sont venus, ils ont vu, ils ont vaincu. Il n'y en a eu que pour Dries Vanthoor et Charles Weerts ce week-end en GT World Challenge Europe Sprint à Misano. Ayant déjà signé le doublé pole-victoire hier, les deux jeunes loups à l'Audi R8 LMS n°32 ont remis ça lors de la course 2. Le tandem de feu défendant les couleurs du Team WRT s'envole au championnat pour le plus grand bonheur de l'équipe de Vincent Vosse. Le Top 3 est complété par Timur Bogulavskiy et Raffaele Marciello (Mercedes-AMG n°89), et Simon Gachet et Christopher Haase (Audi R8 LMS n°11).

Les nombreux fans vêtus de jaune fluo étaient ravis cet après-midi en Italie puisque leur idole Valentino Rossi a pris la cinquième place sur l'Audi R8 LMS n°46 qu'il partage avec le Belge Fred Vervisch. Voilà qui fait oublier quelque peu l'abandon de la veille. Huitième place au général et nouvelle victoire en Silver Cup pour Ulysse De Pauw qui a réalisé un très bon relais sur la Ferrari 488 AF Corse n°53 qu'il partage avec le Français Pierre-Alexandre Jean. Nicolas Baert (Audi R8 LMS n°26 Saintéloc) loupe le podium de classe pour six dixièmes.

Médaille d'argent en Pro-Am pour Louis Machiels (Ferrari 488 AF Corse n°52) tandis que Adrien De Leener (Porsche 911 n°54 Dinamic) a été contraint l'abandon.