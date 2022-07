VW Fun Cup : autopsie de la Coccinelle de compétition "made in Belgium"

Il y en aura plus de 120 qui avaleront 25 heures de course sur le circuit de Spa-Francorchamps ce week-end. Il s'agit bien entendu de la VW Fun Cup, créée il y a 25 ans déjà. L'engin, qui reprend les formes de la mythique Volkswagen Coccinelle, n'a pourtant plus presque plus rien à voir avec la bête à bon dieu imaginée par Ferdinand Porsche en 1938.

De plus, les géniteurs de la VW Fun Cup sont non pas allemands ou autrichiens mais bien belges, dont l'inénarrable Pascal Witmeur. "J'en ai eu l'idée un dimanche soir, au retour des 24 heures 2CV où j'y roulais avec S.A.R. le Prince Laurent et Eric van de Poele, sur une Deuche aux couleurs Choco-Prince", narre notre chroniqueur. "Une heure plus tard, j'en parlais à Franz Dubois…Il a non seulement pigé immédiatement mais a commencé à construire (« à vue »!) le premier proto dès le lendemain matin sur base d'une Cox achetée à 8h35 dans une casse locale, a pris les mesures dès 10h26 puis commencé les moules et voir ou "mettre les tubes" ! Aujourd'hui encore, je reste persuadé que si Franz n'avait pas décroché son téléphone ce dimanche soir-là, la Fun Cup n'aurait jamais existé. Franz Dubois disait souvent "je suis la maman de la Fun Cup : c'est moi qu'il l'ai mis au monde et mais celui qui a mis la petite graine, c'est papa Witmeur". Outre papa et maman, autour du berceau, il y avait plein des parrains qui sont devenus des associés-fondateurs"

Vu que la VW Fun Cup n'est qu'une cousine très éloignée de la légendaire Cox, il est de bon temps de vous dévoiler les entrailles de ce bolide qui attire bien des curiosités auprès du public qui est toujours charmé par cette engin descendant spirituel de la brave Choupette des films Disney.

Le moteur : Le temps du vénérable moteur 1800cc VW atmosphérique de 130 chevaux des débuts de la série en 1997 est bien loin, même si plusieurs Vintages font de la résistance encore cette année. Depuis 2013, la moteur de référence est un 4 cylindres 2 litres atmosphérique essence de dernière génération issu de la banque d'organes VAG. Il développe 175 chevaux, environ. Il est placé en position centrale arrière, comme dans une Lamborghini Huracan, et non plus en porte-à-faux comme dans la Coccinelle de série ou la Porsche 911. A noter que ce bloc FSI est également utilisé, avec une préparation plus poussée et en faisant appel à la technologie turbo, dans les Audi RS3 TCR ou dans les Audi S1 Quattro de rallycross.

La boîte de vitesses : Là aussi, l'année 2013 a vu l'avènement d'une boîte adaptée au nouveau moteur puisqu'il s'agit d'une boîte séquentielle de compétition à 5 rapports fournie par SADEV ! Cette boîte a transformé la VW Fun Cup en véritable petite auto de course. L'antique boîte manuelle en H à 5 rapports joue les prolongations sur les Vintages de première génération et sur les rares voitures équipées d'un TDI fumant bien noir.

Le châssis : pas de châssis plat avec une poutre comme sur la Coccinelle originale mais un véritable châssis tubulaire, comme les stock cars, les buggys ou les silhouettes. L'arceau de sécurité est intégré, de quoi transformer la VW Fun Cup en vraie cage à oiseau.

Le cockpit : La poste de pilotage est placé en position centrale, comme dans les monoplaces et la géniale McLaren F1. Le pilote est installé dans un siège baquet avec un harnais de sécurité et a entre ses mains un volant de course en alcantara. Le tableau de bord reprend différents boutons permettant de contrôler les différents points de la voiture tandis qu'un cadran numérique reprend toutes les informations capitales (vitesse, rapport enclenché, régime moteur, températures, pression d'huile, temps au tour, etc).

Poids : 780 kg

Les autres infos : Suspension Mc Pherson avant et arrière avec hauteur et géométrie réglables, Quatre freins à disque ventilés avec répartition réglable, Barre stabilisatrice avant, Réservoir souple d'essence de sécurité norme FT3/FIA.

Le prix : C'est WRT qui commercialise les VW Fun Cup neuves. "Entre 65.000 et 70.000€ HTVA en fonction des options", nous a-t-on confié chez Kronos. C'est le double par rapport à l'ère Evo1 sous Franz Dubois dans les années 2000. Pour une VW Fun Cup Evo3 d'occasion dans un état correct, il faut compter environ 45.000€. Il y a une vingtaine d'années, c'était 18.000€ en moyenne.

Les chronos : En 2021, le record officiel du circuit de Spa-Francorchamps en VW Fun Cup a été réalisé lors des qualifications par Benoit Visnovsky (n°260 McDonald's Racing) en 2:55.117. Ce record sera-t-il battu avec le nouveau revêtement cette année ?