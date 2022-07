Le retour de Peugeot marque les vrais débuts de l’ère Hypercar

Lancée il y a plus d’un an et demi, la catégorie Hypercar annonçant le renouveau de l’endurance après cinq saisons plus que moribondes a connu des débuts plus que timides.

Depuis début 2021, les Hypercar se comptaient sur les doigts d’une main avec deux Toyota GR050 enchaînant les victoires et les titres dans la lignée de la LMP1, un ou deux protos de l’artisan américain Glickenhaus et une fausse Alpine Hypercar (une LMP1 déguisée et bridée à souhait). Pas de quoi enthousiasmer les foules voire même les fans de l’endurance habitués à des batailles entre grands constructeurs.

Ce sera désormais à nouveau le cas avec le retour de Peugeot après une dizaine d’années d’absence, mais aussi l’arrivée prochaine de Porsche (la 963 pourrait disputer la dernière course de la saison WEC) et de Ferrari dont le prototype a effectué ses premiers tours de roues cette semaine. Il y aura donc au moins quatre grandes marques l’an prochain auxquelles il faudra ajouter Cadillac au moins pour Le Mans 2023. Plus Lamborghini et BMW un an plus tard. Sans compter les clients. Très reconnaissables sans crinière arrière, les "Lionnes" vont redynamiser la discipline.

Vendredi, à Monza, on attendait de voir où elles se situeraient par rapport aux "Toy". Et d’emblée, la meilleure des 9x8, celle de Jean-Eric Vergne, s’est intercalée entre la Glickenhaus d’Olivier Pla, très jolie dans sa nouvelle robe bleu pâle, l’Alpine des leaders du championnat Lapierre-Vaxivière-Negrao et deux Toyota qui attendaient sagement leur heure avant de sortir leurs griffes.