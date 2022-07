VW Fun Cup: une auto tous les 57 mètres à Spa

Si quelques curieux ou amateurs de rallye (Thierry Neuville y effectuera une démonstration sur son I20 WRC1 et une Elantra N TCR) feront le détour par Zolder pour assister à la manche belge du Pure ETCR, ce championnat pour voitures de Tourisme 100 % électrique à laquelle participe Maxime Martin (Alfa), la grande majorité des fans belges de courses automobiles sera aujourd’hui à Francorchamps pour participer ou assister aux 25H VW Fun Cup.

En 25 ans, la "Fun" est devenue le seul championnat tenant encore réellement la route dans notre pays avec un niveau de plus en plus relevé. Les jeunes issus du kart ont remplacé les "gentlemen drivers" fortunés aux avant-postes et les 25H ont pris la place des anciennes 24 Heures de Tourisme dans le cœur de pas mal de passionnés.

Cette année encore, l’animation sur et en dehors de la piste sera totale. Le plateau est impressionnant avec 121 Fun Cup s’élançant à l’assaut de ce plus que double tour d’horloge, soit une auto tous les 57 mètres et plus de 500 pilotes. Si l’on rajoute les 500 baptêmes en biplace, cela fait plus de 1 000 licenciés en piste tout au long du week-end.

Si l’on retrouve 80 % d’hommes et femmes amateurs de 16 à 70 ans, pas mal de pros ou semi-pros, anciennes gloires ou espoirs viennent se mêler à la fête pour cet événement devenu incontournable. On pourra en effet y croiser les rallymen Grégoire Munster, Gino Bux, Kevin Abbring, Jean-Pierre Van de Wauwer ou Marc Duez, les pilotes issus du GT3 ou Tourisme comme Frédéric Vervisch, Ulysse De Pauw, Maxime Soulet, le double champion du monde WTCR Yann Erlacher, Pierre-Yves Corthals, Théo Nouet, John Wartique, Stéphane Lémeret, James Pull, Steven Palette ou Pierre-Louis Chovet, des pilotes de protos (Jean Glorieux et Ugo de Wilde) ou encore les anciens vainqueurs des 24H de Spa Frédéric Bouvy et Anthony Beltoise. Sans oublier quelques "people" devenus des habitués de la Fun comme le président du MR Georges-Louis Bouchez, l’humoriste Arnaud Tsamère ou le mannequin Angélique De Tavernier.

Au total, une quinzaine d’équipages certainement peut prétendre à la victoire finale et espérer battre la DRM N°477 de Cédric Bollen, lauréat de six des sept dernières éditions.

Comme quoi un succès ici ne doit rien au hasard. Mais attention : si vous n’avez pas reçu votre entrée via un team, on vous réclamera pour la première fois 10 euros à l’entrée. Tout fout le camp…