Leclerc gâche la grande fête de Verstappen

Cela faisait cinq Grands Prix qu’il n’était pas monté sur le podium. Celui-là, il peut bien le savourer. Tout était en effet prêt pour le Grand Prix d’Autriche, soit une grande fête pour Red Bull à domicile mais aussi pour Max Verstappen, de nombreux supporters hollandais ayant fait un détour par les collines de Spielberg sur le chemin des vacances. Mais, en Styrie, Charles Leclerc a choisi de ne pas laisser les troupes de Milton Keynes parader.

Les courses se suivent et ne se ressemblent pas. C'est notamment vrai pour Carlos Sainz, qui se faisait une chaleur au propre comme au figuré quand sa Ferrari prenait feu alors qu'il revenait sur Verstappen et était en passe d'offrir un doublé à Ferrari. "Je suis un peu à court de mots car c'est évidemment une grosse perte de points et de résultat pour l'équipe aujourd'hui, car je pense que cela aurait pu être un doublé facile", peste le vainqueur du GP de Grande-Bretagne. "J'allais facilement dépasser Max lorsque cela s'est produit, j'allais le dépasser au tour suivant grâce au DRS. Le feu a fait beaucoup de dégâts, c'est sûr." Le dicton des Grands Prix qui se suivent et ne se ressemblent pas s'applique surtout à Charles Leclerc. Le Monégasque sort d'une série noire où il a perdu de gros points et s'est fait distancer par Verstappen au championnat, la faute aux choix stratégiques désastreux de son équipe ou de la fiabilité perfectible de sa monture. Mais, cette fois, malgré un accélérateur récalcitrant, cela a tenu pour Leclerc. Cette victoire est salvatrice, obtenue grâce à une copie parfaite de la Scuderia sur le plan de la stratégie pour une fois, et pourrait bien marquer le début du retour aux affaires du petit prince qui est toujours loin de Mad Max au classement. "Ce fut vraiment une bonne course", a confié Charles au micro de David Coulthard. "On avait une bonne cadence au début du Grand Prix en se battant avec Max, mais j'ai eu chaud à la fin. L'accélérateur ne revenait pas totalement et c'était difficile à appréhender. Heureusement, nous sommes parvenus à gérer la situation, mais comme cela s'est produit presque en même temps que l'abandon de Carlos, on était inquiets. J'avais besoin de cette victoire pour me relancer. On a trouvé de la performance dans la voiture et maintenant on va continuer à se battre jusqu'à la fin : nous ne sommes jamais qu'à la mi- championnat."

Vainqueur de la course sprint la veille, Verstappen fait quant à lui contre mauvaise fortune bon cœur. Il a, après tout, bien limité la casse en marquant des points précieux aussi bien samedi que dimanche. Il reste confortable leader du championnat. " Ce fut une journée compliquée pour nous", commente Verstappen. "Il semble que nous ayons un peu souffert avec la dégradation des pneumatiques, et c'était le cas avec tous les composés, aussi bien les médiums que les durs. Il y avait beaucoup trop de dégradation pour réellement attaquer Charles, mais la deuxième place reste un bon résultat, surtout après une journée difficile comme celle-ci. C'était également super de voir autant de fans dans les tribunes en Autriche aujourd'hui. Malheureusement, je n'ai pas pu les récompenser avec une victoire."

Le Grand Prix de France, prévu dans deux semaines, fera office de match retour.