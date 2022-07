M3M tient sa revanche à Spa-Francorchamps

Le retour des 25 Heures VW Fun Cup dans un mode "fête pour petits et grands" après une édition 2021 marquée par le Covid a tenu toutes ses promesses : du temps sec et généralement ensoleillé, du beau monde sur la liste des engagés, près de 120 voitures sur la grille de départ et un équipage victorieux qui a amplement mérité son succès. Le seul écueil fut les nombreuses neutralisations, surtout en début et en fin de course. Clairement, les bacs à graviers de Spa-Francorchamps ont fait des ravages, comme en témoignaient les nombreux cailloux jonchant la piste.

Mais souvenez-vous : en 2021, la Fun Cup 424 engagée sous la bannière Groupe Lemoine M3M perdait la course dans des circonstances controversées. L’envie de laver l’affront était grand au sein de l’équipe gérée par Jean-Luc Dubois qui a fait appel à une équipe de choc pour piloter sa voiture fétiche. Avec les expérimentés Michael Leenders, Pierre Lalmand et Gilles Smits, épaulés par les jeunes Ugo de Wilde et Lucca Ayari, la 424 avait de solides arguments.

Les cinq garçons ont rendu une copie propre tandis qu’une stratégie très intelligente et ce fameux grain de réussite qu’il faut sur une loterie comme les 25 H ont fait la différence. Deux fois sur le podium lors des deux dernières éditions de l’épreuve, le bolide noir est enfin sur la plus haute marche tandis que M3M renoue avec le succès depuis 2015.

Le podium était complété par la 415 Clubsport. Un résultat surprenant pour cet équipage sans pilote Top Gun. Mais l’animateur du Belcar Koen De Wit, le jeune Paul Theysgens et les amateurs Olivier Aerts et Pieter Ooms ont prouvé que c’était possible de terminer 2e, dans le même tour que les vainqueurs ! Ayant bien progressé depuis ses débuts en 2013, Arnaud Tsamère finit 3e sur la 483 Orhès également pilotée par Olivier Pernaut.

Tenante du titre, DRM se console avec une victoire en Pure (les équipages avec que des pilotes ne faisant que de la Fun Cup) après le crash éliminatoire de la 2 et l’accrochage de la 477. Autre team grand perdant, Milo gagne quand même en biplaces.