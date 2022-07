Maxime Martin gagne en E-TCR à Zolder

Mission accomplie à Zolder pour Maxime Martin, qui a remporté la manche du FIA ETCR sur ses terres, marquant le maximum de 100 points distribués. Le pilote de l'équipe Romeo Ferraris a mis à mal la domination des Cupra EKS qui avaient remporté les trois épreuves précédentes, se propulsant à la troisième place du classement.

Le week-end du Bruxellois a été marqué par une victoire autoritaire lors de la super finale du Pool Furious au cours de laquelle il a battu Mikel Azcona (Hyundai) et Mattias Ekström (Cupra). Adrien Tambay (Cupra) avait déjà remporté la super finale de Pool Fast devant son coéquipier Tom Blomqvist, une victoire qui a aidé le jeune Français à reprendre la tête du classement, avec 21 points d'avance sur Ekström.

Martin a fait bon usage de sa pole position et a gagné la première demi-finale du Pool Furious, tandis qu'Azcona et Ekström se sont battus pour la deuxième place. "Pushpapy" était intouchable et a gagné avec près de deux secondes d'avance. Après la course, une pénalité de cinq secondes contre Ekström a promu Azcona à la deuxième place. En deuxième demi-finale, Nicky Catsburg a remporté une victoire facile devant Jordi Gené et Luca Filippi.

Lors de la finale du Pool Furious, Martin a pris la tête après être parti depuis la pole position, tandis qu'Azcona et Ekström ont repris leur duel. Nick Catsburg (Hyundai) s'en est aussi mêlé et a commencé à mettre la pression sur Ekström mais le Suédois a conservé sa position et Catsburg a fini par décrocher. Martin n'a pas commis d'erreurs et a maintenu Azcona à une distance sûre, gagnant avec 1,8 seconde de bon. Ekström a terminé troisième, tandis que Catsburg a battu Filippi pour la quatrième place.

Le cinquième round du TCR électrique aura lieu à Vallelunga les 22 et 24 juillet.