Disqualifiée des 25H VW Fun Cup, la 477 DRM stoppe volontairement sa saison 2022

Kronos Events, promoteur et organisateur de l’European VW Fun Cup, et WRT, fournisseur des pièces et voitures de l’European VW Fun Cup, communiquent l’information suivante.

Faisant suite à un contrôle technique moteur approfondi effectué par les techniciens de WRT, à la demande des commissaires sportifs et de la commission technique du RACB Sport, et en présence des techniciens de l’équipe DRM, il a été constaté que le moteur de la VW Fun Cup #477 est non conforme à l’article 6 du règlement technique de l’European VW Fun Cup.

De ce fait, la VW Fun Cup #477 du Team « DRM » est déclassée de l’épreuve et ne marque aucun point aux championnats de l’European VW Fun Cup.

Kronos et WRT tiennent à faire savoir qu’ils sont choqués et déçus de cette constatation et de l’image négative qu’elle fait planer sur toute la série VW Fun Cup. C’est pourquoi ils se réservent le droit d’appliquer d’autres sanctions au Team DRM, conformément aux chartes et contrats de «Partner» et/ou « d’agents » de la VW Fun Cup, signées par les parties.

Ce regrettable constat a amené les organisateurs à prendre la décision de mener de nombreux contrôles approfondis et aléatoires, dès la prochaine épreuve du championnat, à l’Anneau du Rhin, et ce, sur l’ensemble des voitures présentes.

DRM réagit et retire la #477 du championnat 2022

A l’issue des 25 Heures VW Fun Cup 2022 qui ont eu lieu les 8-9-10 juillet derniers, l’Evo3 n°477 engagée par DRM Motorsport a donc été contrôlée par les commissaires techniques. Une non-conformité moteur a été décelée, ce qui a provoqué son déclassement de la course.

"Cette modification du moteur de la n°477 est le fruit d'une décision unilatérale de certains membres du team, en désaccord avec l'esprit de DRM et à l'insu de la direction et du management de l'équipe", précise l'écurie bruxelloise.

Il n’y aura donc pas d’appel pour vice de procédure ou autre car DRM ne cautionne pas ce genre de pratique. Elle a dès lors fait le choix de retirer volontairement sa n°477 pour les dernières courses de la saison 2022 de l’European VW Fun Cup. Elle confirme par ailleurs qu'elle prendra les mesures nécessaires et des actions en interne avec les personnes responsables pour ne plus que cela se reproduise dans le futur.

"Nous sommes conscients que le déclassement de la voiture championne en titre est un coup dur porté à l'image de l'European VW Fun Cup. Nous présentons toutes nos excuses à Kronos Events, WRT, aux pilotes et membres du team, aux sponsors ainsi qu'à tous les participants pour le mal que ce genre de pratique inadmissible peut faire au championnat", ajoute DRM dans un communiqué.

DRM Motorsport sera en revanche bel et bien présent avec ses voitures à l’Anneau du Rhin et à Zolder. Pour le sport et pour défendre ses chances dans les différentes catégories dans lesquelles ce team est actif.