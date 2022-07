ePrix de New York: Vandoorne loupe la pole pour huit millièmes !

Stoffel Vandoorne pouvait bien avoir le sourire à l'issue des qualifications définissant la grille de départ de la course 1 de l'ePrix de New York. Certes, le pilote Mercedes a raté la pole position pour huit millièmes de secondes, soit un souffle. Nick Cassidy et son Envision ont mis tout le monde d'accord. Mais toujours est-il que le Courtraisien est de loin le prétendant au titre le mieux classé sur la grille et, si tout va bien, il pourrait même reprendre la tête du championnat ce soir.

Le leader du championnat Edoardo Mortara (Venturi) a dû en effet se contenter du neuvième chrono. Sur les talons de Vandoorne au classement, Mitch Evans (Jaguar) n'est que quatorzième. Encore pire pour Jean-Éric Vergne (Techeetah), seulement seizième ! Bref, il va y avoir du remue-ménage au championnat ce samedi.

Entre Vandoorne et Mortara, on retrouvera Lucas Di Grassi (Venturi), Pascal Wehrlein (Porsche), Sébastien Buemi (Nissan), Alexander Sims (Mahindra), Robin Frijns (Envision) et Sam Bird (Jaguar). Le départ de la course 1 de l'ePrix de New York sera donné ce soir à 19 heures.