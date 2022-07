ePrix de New York: Vandoorne sauvé par le drapeau rouge, Cassidy déclaré vainqueur

L'ePrix de New York a viré au carnage quand les vannes célestes se sont ouvertes à une dizaine de minutes de l'arrivée. Avec les pneus copieusement usés et presque devenus des slicks, de nombreux pilotes se sont fait peur. Le climax était atteint quand trois des quatre premiers partaient en aquaplaning et finissaient dans les TecPros au même endroit !

C'est ainsi que Nick Cassidy (Envision), Lucas di Grassi (Venturi) et... Stoffel Vandoorne (Mercedes) achevaient prématurément leur course tandis que Robin Frijns (Envision) et Edoardo Mortara (Venturi) évitaient in extremis le crash éliminatoire malgré l'un ou l'autre bisou avec le mur. Sébastien Buemi (Nissan) et Pascal Wehrlein (Porsche) finissaient également au tapis.

Le drapeau rouge était logiquement brandi et vu qu'il aurait fallu attendre trop longtemps pour que la piste soit à nouveau praticable, la course n'était pas relancée, le classement étant fixé au tour précédent l'interruption. Cassidy était donc déclaré vainqueur devant Di Grassi et Frijns, Vandoorne sauvant la 4ème place devant Mortara.

Toutefois, n'ayant pu profiter pleinement de sa première ligne après avoir été débordé par Di Grassi et Frijns, Vandoorne ne reprend qu'un point sur Mortara qui garde une bonne avance au championnat. Le Belge prend néanmoins la deuxième place suite à la déroute de Jean-Eric Vergne (Techeetah) qui fait chou blanc à New York.

Acte 4 dans la Big Apple ce dimanche !