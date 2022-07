Vandoorne ne veut rien lâcher à New York

Après le sirocco de Marrakech, Stoffel Vandoorne va goûter au vent frais de New York ce week-end. Pour le retour de la Formula E au pied de la Grosse Pomme, le pilote Mercedes est dans une situation délicate. Non seulement il est dans la position de chasseur, qui est bien plus confortable que celle de chassé, mais il doit également tâcher de rester au contact des leaders.

Au Maroc, Vandoorne a perdu la tête du championnat. Il possède désormais 14 points de retard sur Edoardo Mortara qui rêve de faire triompher l’équipe Venturi dirigée par Jérôme d’Ambrosio. En cas de titre du Suisse, cela permettrait à un autre Belge de triompher par procuration, ainsi ! Jean-Eric Vergne, qui sort d’une première laborieuse avec Peugeot en WEC, est quant à lui deuxième avec trois petites unités d’avance sur Vandoorne. Gageons que ces trois-là vont s’escrimer jusqu’au bout tandis que d’autres loustics comme Mitch Evans, Robin Frijns et même Antonio Felix da Costa voudront mettre leur grain.

Pour Vandoorne, la consigne pour cette double manche new-yorkaise est limpide : ne pas céder une parcelle de terrain à ses rivaux. Plus que jamais, le money time est enclenché. "J'ai hâte de revenir courir à New York qui est une ville fantastique, où il fait bon de piloter", indique Stoffel. "Nous n'avons pas eu beaucoup de chance là-bas par le passé, mais nous espérons que cela changera cette année. C'est important pour nous d'avoir un bon sprint final jusqu'à Séoul et ne rien laisser sur la table. Il ne faut pas faire d'erreurs. Après cela, on verra bien comment la situation se décante. Mais j'arrive à New York en confiance. Nous avons hâte d'être de retour sur la piste."

Le passage non loin de la statue de la Liberté pourrait donc bien marquer un tournant dans la saison de Vandoorne. Soit le Courtraisien se remet d’aplomb et reste dans la course, soit il peut tirer un trait sur ses chances.